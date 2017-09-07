В России солдат-срочник сжег новый БТР, готовя обед на костре

Астраханский гарнизонный военный суд РФ опубликовал на своем сайте результаты рассмотрения ряда уголовных дел. Одно из них — об уничтожении БТР-82. Инцидент произошел весной этого года, передает Charter97.

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Виновным в уничтожении бронетранспортера признали российского военнослужащего Семена Мережникова, который решил развести костер для приготовления пищи около замаскированной бронемашины.

БТР-82 во время учебных занятий был накрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой, которые вспыхнули от разведенного костра. В результате было уничтожено амуниции и военной техники на общую сумму почти 490 тысяч долларов.

Суд не стал взыскивать материальный ущерб с рядового, назначив ему шесть месяцев дисциплинарной воинской части.