В России солдат-срочник сжег новый БТР, готовя обед на костре
Рядовой срочной службы РФ развел костер около замаскированной бронемашины.
Астраханский гарнизонный военный суд РФ опубликовал на своем сайте результаты рассмотрения ряда уголовных дел. Одно из них — об уничтожении БТР-82. Инцидент произошел весной этого года, передает Charter97.
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Виновным в уничтожении бронетранспортера признали российского военнослужащего Семена Мережникова, который решил развести костер для приготовления пищи около замаскированной бронемашины.
БТР-82 во время учебных занятий был накрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой, которые вспыхнули от разведенного костра. В результате было уничтожено амуниции и военной техники на общую сумму почти 490 тысяч долларов.
Суд не стал взыскивать материальный ущерб с рядового, назначив ему шесть месяцев дисциплинарной воинской части.