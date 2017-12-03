В США учительница вызвала полицию, приняв ребенка с синдромом Дауна за террориста

В техасском городе Пирлэнд учительница вызвала полицию, так как приняла 6-летнего мальчика арабского происхождения за террориста. Об этом сообщает телеканал Fox 26, передает РБК.

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​Учительница начальной школы им. Дж. Харриса позвонила стражам порядка, так как, по ее утверждению, шестилетний Мохаммед сказал «бум» и «Аллах». В то же время, отец ребенка заявил, что из-за синдрома Дауна мальчик не мог ничего сказать. "Она назвала его террористом. Это так глупо, это дискриминация", - сказал отец ребенка журналистам.

Органы опеки, которые занимаются детьми-инвалидами начали проверку инцидента. Однако полицейские заявили, что не намерены вести специальное расследование.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября мужчина открыл стрельбу в школе в Калифорнии, убив четверых человек, при этом героическая реакция учителей во время атаки спасла десятки детских жизней.