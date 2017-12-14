Российская депутат оконфузилась, перепутав немецкий парламент с городом

Российский депутат, по-видимому, не знала, как называется немецкий парламент и поэтому окрестила Бундестаг городом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Депутата Елену Кукушкину из Коммунистической партии возмутило выступление школьника из Нового Уренгоя в стенах Бундестага, который заявил, что не все немецкие солдаты хотели воевать во Второй мировой.

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Госпожа Кукушкина сразу написала запрос в местное управление образования, дважды упомянув в нем "город Бундестаг".

Как сообщал УНИАН, школьник из Нового Уренгоя вместе с другими российскими и немецкими учениками выступил в Бундестаге 19 ноября – в этот день в Германии отмечается День скорби в память о жертвах войн и государственного насилия. Николай Десятниченко в своей речи сказал, что посетил захоронения немецких солдат в Челябинской области и "увидел могилы невинно погибших людей, среди которых много кто хотел жить мирно и не хотел воевать".