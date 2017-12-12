В Российском Сочи начальника налоговой инспекции уволили за неуплату налогов

Начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы из города Сочи уволили в связи с неуплатой налогов в крупном размере. Об этом сообщают во вторник, 12 декабря, РИА "Новости".

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В надзорном ведомстве раскрыли незадекларированный доход чиновника. «Руководитель налоговой инспекции получал дополнительный доход, сдавая жилье отдыхающим, но при этом уклонился от уплаты налога», — рассказал сотрудник пресс-службы прокуратуры. Он уточнил, что общая площадь помещений, которые чиновник сдавал в аренду, составляла 800 квадратных метров.

«В настоящее время чиновник уже уволен. Принимаются меры по возмещению в бюджет налоговой задолженности», — отметили в пресс-службе. Будут ли применены дополнительные санкции к жульничавшему госслужащему, не уточняется.