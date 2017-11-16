В России появилась скульптура Путина в виде крылатого медведя с осетром в лапах (фото, видео)

Астраханец выковал скульптуру российского президента Владимира Путина в образе крылатого медведя с осетром в лапах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Лентач".

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Житель России назвал скульптуру "Ум, сила и душа" и собирается подарить президенту РФ.

Ранее журнал The Economist разместил на обложке нового номера коллаж с Владимиром Путиным, представшим в образе царя. На обложке написано "Царь рожден".