В России появилась скульптура Путина в виде крылатого медведя с осетром в лапах (фото, видео)

10:14, 16 ноября 2017
Курьёзы
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Россиянин сделал скульптуру медведя с лицом президента РФ.

Странная скульптура Путина в РФ / фото t.me/lentachold

Астраханец выковал скульптуру российского президента Владимира Путина в образе крылатого медведя с осетром в лапах. 

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Лентач".

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Житель России назвал скульптуру "Ум, сила и душа" и собирается подарить президенту РФ.

Ранее журнал The Economist разместил на обложке нового номера коллаж с Владимиром Путиным, представшим в образе царя. На обложке написано "Царь рожден".

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Теги: #скульптура Путина#Путин в образе медведя