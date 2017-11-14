В Москве банда экстрасенсов попалась полиции

В Москве возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении семи человек, которые получали деньги, выдавая себя за экстрасенсов. Пятерых поместили под стражу, а еще двоих - под домашний арест, сообщает РБК.

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Фигуранты дела о мошенничестве умышленно вводили в заблуждение своих клиентов, сообщая им, что обладают экстрасенсорными способностями. Так, у жительницы Москвы задержанные похитили около 70 тыс. руб. Следствию известно о других эпизодах деятельности «экстрасенсов», выясняются обстоятельства, сообщил источник.

В мае суд вынес приговор 14 участникам российско-украинской преступной группы, которая под видом экстрасенсов выманила у жителей столицы более 9 млн руб. Жертвами мошенничества стали 28 человек. Деятельность мошенников пресекли в 2014 году. Основателей группы приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режима, остальных членов организации — к срокам от семи до девяти лет в исправительных колониях общего режима.

Как сообщал УНИАН, недавно в Питере задержали победителя "Битвы экстрасенсов" на угнанном Bentley.