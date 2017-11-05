В Питере задержали победителя "Битвы экстрасенсов" на угнанном Bentley

Петербургские сотрудники ГИБДД задержали победителя телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Свами Даши на угнанном Bentley. Об этом пишет местное издание "Фонтанка".

Как сообщается, 1 ноября автомобиль остановили возле станции метро "Выборгская". Поведение водителя правоохранительным органам показалось странным, поэтому они осмотрели идентификационный номер (VIN), который оказался подделанным.

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Издание отмечает, что на данный момент выясняется, у кого украли машину. Сам экстрасенс заявил, что Bentley он купил в таком состоянии.

Как сообщал УНИАН, ранее в России по городу проехал горящий пассажирский автобус.