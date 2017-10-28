Журналистку "Эха Москвы" "эвакуируют" из РФ после заявлений о ней в пропагандистской программе

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что ведущая радиостанции Ксения Ларина уедет из России как минимум на полгода из соображений безопасности.

Это заявление он сделал в эфире «Дождя», передает «Медуза».

По его словам, Ларина продолжит вести «некоторые свои программы на удаленке».

Необходимость «эвакуировать Ксению Ларину» Венедиктов объяснил заявлениями о ней в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM», сделанными на следующий день после нападения на Татьяну Фельгенгауэр. О каких именно заявлениях идет речь, не уточняется.

«Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину из страны, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар ножом в горло может быть после этой передачи от Соловьева, а он будет подстрекателем», — сказал Венедиктов.

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Венедиктов также заявил, что попросит СК в рамках расследования нападения на Фельгенгауэр допросить журналистов «Россия 24», которые в сюжете про «Эхо Москвы» обвинили ее в «работе на Запад».

Ксения Ларина упоминалась как минимум в двух программах Владимира Соловьева на «Вести FM» 24 октября. В них ведущий и его собеседники обвинили Ларину в клевете из-за ее записи в фейсбуке «Соловьев очень хотел, скотина», сделанной после нападения на Фельгенгауэр. Гость одной из программ Армен Гаспарян назвал Ларину «откровенной сволочью».