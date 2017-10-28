Журналистку "Эха Москвы" "эвакуируют" из РФ после заявлений о ней в пропагандистской программе
Главред "Эха Москвы" принял решение эвакуировать Ксению Ларину из страны, она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что ведущая радиостанции Ксения Ларина уедет из России как минимум на полгода из соображений безопасности.
Это заявление он сделал в эфире «Дождя», передает «Медуза».
По его словам, Ларина продолжит вести «некоторые свои программы на удаленке».
Необходимость «эвакуировать Ксению Ларину» Венедиктов объяснил заявлениями о ней в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM», сделанными на следующий день после нападения на Татьяну Фельгенгауэр. О каких именно заявлениях идет речь, не уточняется.
«Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину из страны, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар ножом в горло может быть после этой передачи от Соловьева, а он будет подстрекателем», — сказал Венедиктов.
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Венедиктов также заявил, что попросит СК в рамках расследования нападения на Фельгенгауэр допросить журналистов «Россия 24», которые в сюжете про «Эхо Москвы» обвинили ее в «работе на Запад».
Ксения Ларина упоминалась как минимум в двух программах Владимира Соловьева на «Вести FM» 24 октября. В них ведущий и его собеседники обвинили Ларину в клевете из-за ее записи в фейсбуке «Соловьев очень хотел, скотина», сделанной после нападения на Фельгенгауэр. Гость одной из программ Армен Гаспарян назвал Ларину «откровенной сволочью».