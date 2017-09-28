Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа миллионеров

Россия в 2017 стала первой в мире по темпам роста числа долларовых миллионеров. Об этом говорится в ежегодном докладе World Wealth Report, подготовленном компанией Capgemini, пишет Bloomberg.

Так, за год число россиян, чье состояние составляет как минимум один миллион долларов, выросло, согласно данным, содержащимся в докладе, на 19,7%.

В то же время общее число долларовых миллионеров в России остается относительно невысоким - около 182 тысяч человек. В США миллионеров около 4,8 миллиона человек, в Германии - 1,3 миллиона, в Китае - 1,2 миллиона.

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Также высокий рост числа миллионеров отмечается в Северной Америке и Европе, а вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) рост числа миллионеров несколько замедлился.

Как сообщал УНИАН, общее число миллионеров в мире выросло почти на 8 процентов до рекордных 16,5 миллиона человек с общим капиталом в 63,5 триллиона долларов.