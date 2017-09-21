Родственникам пропавших жителей Чечни запретили жаловаться омбудсмену

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на этой неделе прилетела в Грозный, чтобы попытаться разобраться в ситуации с пропавшими в конце прошлого года жителями Чечни. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Это люди из так называемого расстрельного списка, опубликованного "Новой газетой". Издание утверждает, что их убили в Чечне. Как рассказали родственники пропавших, перед приездом делегации "с проверкой из Москвы" им якобы поступили угрозы от сотрудников правоохранительных органов.

Москалькова провела в Чечне три дня - ее рабочая поездка заканчивается в четверг, 21 сентября. Официально о том, что омбудсмен летит в Грозный, было объявлено в последний момент.

Читайте такжеБолее 30 геев из Чечни, прятавшихся в России, получили убежище в Канаде

Во время поездки омбудсмену удалось выяснить, что трое людей из списка живы, трое погибли в результате нападения на Грозный 18 декабря. Еще двое умерли своей смертью: сотрудник аппарата Москальковой Иван Соловьев побывал в селах Гехи и Курчалой, где встретился с родственниками, которые предъявили свидетельства о смерти и просили их больше не беспокоить.

По словам Москальковой, местные управления МВД и Следственного комитета России (СКР) возбудили 12 уголовных дел на людей из списка "Новой газеты". По некоторым делам проходят несколько человек. Все они объявлены в розыск.

Расследование уголовных дел также будет вестись следственными органами Чечни. Родственники пропавших опасаются, что если дело не уйдет на федеральный уровень, а останется в республике, правды они не узнают.

Отмечается, что к приезду Москальковой в Грозный готовились не только сотрудники ее аппарата, но и чеченские правоохранительные органы. Накануне визита омбудсмена они собрали родственников пропавших людей и сообщили: "Из Москвы "едет проверка", не пытайтесь с ними связываться, а если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо".

Читайте такжеСМИ опубликовали свидетельства массовой казни в Чечне (документы)

По словам сразу нескольких собеседников в Чечне, знакомых с ситуацией, но пожелавших остаться неназванными, людям заявили примерно следующее: "У вас ничего не получится, и эта проверка никоим образом вам не поможет".

Кроме того, как утверждают источники, на многих родственников пропавших продолжают оказывать давление: "Требуют подтвердить, что их сыновья уехали в Сирию".

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал сообщения о давлении на родственников пропавших "чушью".

Ранее сообщалось, что семьи пропавших в Чечне мужчин заставили писать, что они в Сирии.