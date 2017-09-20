В России мужчину отправили в психушку за призыв "отделить Сибирь"

Ангарский городской суд Иркутской области России отправил на принудительное лечение в психушку местного жителя, который призвал отделить Сибирь от России и создать отдельную республику, в которую бы входила азиатская часть России, передает радио Свобода.

Читайте такжеКаждый пятый россиянин готов проголосовать за вымышленного кандидата в президенты, "одобренного" ПутинымКак сообщает 20 сентября местная прокуратура, мужчину, имя которого не разглашают, признали виновным в «публичных призывах к действиям, целью которых является нарушение территориальной целостности России». Как говорится в сообщении, суд признал, что мужчина не может отвечать за свои действия по причине невменяемости.

В России за призывы к сепаратизму судят значительное количество людей – после того, как Москва в 2014 году незаконно аннексировала украинский Крым, и на фоне конфликта, который продолжается на востоке Украины.