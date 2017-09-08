В России бизнесмен забил знакомого до смерти крестом в своем же ритуальном салоне

Владельца ритуального магазина в Смоленской области осудили на шесть с половиной лет за убийство собутыльника деревянным крестом, как сообщают РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

По данным ведомства, в июне 2015 года осужденный с тремя собутыльниками распивал алкоголь в своем магазине.

"В процессе распития спиртных напитков между одним из граждан и индивидуальным предпринимателем произошел конфликт, поводами к которому послужили подозрение в краже денежных средств, а также тот факт, что гости включили музыку на своих мобильных телефонах и стали распевать песни, не реагирую на замечания владельца магазина", — говорится в сообщении.

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Ведомство добавляет, что в ходе ссоры бизнесмен начал избивать одного из собутыльников деревянным крестом. "Потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался в лечебном учреждении", — отмечает Генпрокуратура.

Бизнесмену предъявили обвинения в причинении тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть человека, и приговорили его к семи с половиной годам колонии строгого режима. Однако осужденный обжаловал приговор.

По данным ведомства, "в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, признано аморальное поведение потерпевшего", в связи с чем апелляционная инстанция снизила срок заключения на один год.