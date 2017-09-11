Посольство РФ "приписало" Эверест России (фото)

14:57, 11 сентября 2017
Русский міръ
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Соответствующий твит появился в микроблоге российского посольства в Великобритании.

Ілюсрація / REUTERS

Посольство РФ в Великобритании приписало высочайшую вершину мира – Эверест России. Соответствующий твит сегодня появился в микроблоге ведомства, пишет «Новое время».

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"Доброе утро! Гора Эверест, Россия" – именно такая подпись сопровождалa фото с Джомолунгмой. Однако позже твит был удален.

nv.ua

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Теги: #эверест#гора Джомолунгма#посольство РФ в Великобритании