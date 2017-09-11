Посольство РФ "приписало" Эверест России (фото)
14:57, 11 сентября 2017Русский міръ
15
Соответствующий твит появился в микроблоге российского посольства в Великобритании.
Иллюстрация / REUTERS
Посольство РФ в Великобритании приписало высочайшую вершину мира – Эверест России. Соответствующий твит сегодня появился в микроблоге ведомства, пишет «Новое время».
Читайте такжеВ России ради агитации "оживили" Цоя (фото)
"Доброе утро! Гора Эверест, Россия" – именно такая подпись сопровождалa фото с Джомолунгмой. Однако позже твит был удален.
nv.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter