В СМИ появилась информация о назначении якобы доктора экономических наук Алексея Варочко гендиректором Центра им. Хруничева в РФ. Диссернетовцы полезли в Российскую госбиблиотеку (РГБ) и нашли там каталожную карточку на его имя, в которой значилась работа: "Сущность ипотеки, бюджета и инвестиций в подъеме экономики новой России: краткий научный доклад на соискание ученой степени гранд-доктор философии", говорится в расследовании "Новой газеты".

Журналисты удивляются, что докторская по экономике всего на 35 страницах. Однако тут примечательна организация, которая выдала эту "ученую степень".

"Их присуждает так называемый "Всемирный информационно-распределенный университет" в Брюсселе (который, видимо, следует в пределах этой колонки переименовать в Нью-Васюки). Жертвами бельгийских проходимцев стали как минимум 50 российских чиновников, депутатов и частных лиц. Как мы это узнали? По неудачному для А.Г. Варочко и других клиентов этой фабрики стечению судеб, брюссельская лавочка, которая выдавала эти "ученые степени", слишком старалась имитировать деятельность настоящей ВАК, посылая авторефераты и полные тексты работ в РГБ. Видимо, по завету Петра Великого — "чтобы дурь каждого была видна", - рассказывают в "Новой газете".

Известно, что "Всемирный информационно-распределенный университет" — "мельница дипломов" — так его характеризует публикация от 31 января 2008 года в бельгийской "Ла Либр".

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Этот "университет" не имеет никаких признаков регистрации в качестве образовательного учреждения в Бельгии и присуждает несуществующие ученые степени.

Журналисты решили проверить получение докторского фантика Варочко и направили запрос в центр им. Хруничева. "Ученая степень доктора экономических наук присуждена "АНО ВАКК" (29 января 2004 года), копия диплома находится в отделе по управлению персоналом предприятия; других ученых степеней А.Г. Варочко в настоящее время не имеет. Контракт не предусматривает надбавок и иных преимуществ за ученые степени", - говорится в ответе.

Таким образом, отметили в "Новой газете", пресс-служба Центра им. Хруничева в своем официальном ответе подтвердила, что "докторская их начальника имеет ту же цену, что обертка от докторской колбасы".

"Всемирный информационно-распределенный университет", в котором выполнена "диссертационная" Варочко, как и "АНО ВАКК", "присудившее" ему степень доктора наук, — это российские автономные некоммерческие организации, учрежденные в Москве в 2002 году и ликвидированные в 2012, подчеркнули журналисты.

Обе организации зарегистрированы по одному и тому же адресу, трое учредителей обеих организаций — одни и те же физические лица. "АНО ВАКК" имеет такое же право присуждать ученые степени, как и "АНО Общество защиты животных". В Российской Федерации ученые степени присуждает государство в лице ВАК.

"Назначение выдающегося ученого руководителем Хруничевского центра, вероятно, усилит Тихоокеанскую подводную группу искусственных спутников Земли", - подытожили в "Новой".

Как сообщал УНИАН, в России правоохранительные органы не исключают возможность подмены драгоценных металлов, которые используются при строительстве двигателей второй и третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М" на "Воронежском механическом заводе" (ВМЗ).