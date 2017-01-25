Причиной космических провалов РФ может быть кража драгметаллов с двигателей "Протон-М" - СМИ

В России правоохранительные органы не исключают возможность подмены драгоценных металлов, которые используются при строительстве двигателей второй и третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М" на "Воронежском механическом заводе" (ВМЗ). Об этом со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник сообщае "Интерфакс".

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"При сборке двигателей для "Протона-М" по технологии применяются драгметаллы. Проверяется информация об их неиспользовании при сборке нескольких последних экземпляров. Вместо них при строительстве данных типов двигателей могли использоваться более дешевые комплектующие, предназначенные для сборки двигателей других типов носителей, например, разгонных блоков", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, если правоохранительные органы примут соответствующее решение, то возможен отзыв для проверки и двигателей других изделий предприятия. Он не исключил и полного аудита работы предприятия.

"Данное предприятие также осуществляет сборку двигателей для разгонных блоков и ракет-носителей типа "Союз", при помощи одного из которых в начале декабря не удалось вывести на орбиту корабль "Прогресс МС-04". Будет проверяться среди прочего возможная связь между аварией и качеством сборки двигателей на ВМЗ", - сказал источник.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Роскосмос" отзывает на ВМЗ все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М".

"Поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного предприятия - НПО "Энергомаш". Ему предстоит провести аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ.

Проверки скажутся на сроках пусков "Протонов": первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль", - пишет издание.

О сложностях с жидкостными ракетными двигателями, используемыми в ракетах-носителях "Протон-М", газете сообщил ряд руководителей предприятий космической промышленности. "По их словам, речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода: они устанавливаются на вторую и третью ступень "Протона" соответственно", - сообщили источники газеты.

Отмечается, что в ходе расследования стало известно, что "при сборке изделия использовались "неликвидные компоненты".

"В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ. Это факт не остался без внимания правоохранительных органов: сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. "По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке", - приводит газета слова источника.

Решение об отзыве двигателей для "Протонов" на предприятие-изготовитель было озвучено 20 января в ходе выездного совещания.