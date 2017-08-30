В российском Брянске на ярмарке состоялась массовая "битва за картошку" (видео)

В Брянске на Свенской ярмарке произошла битва людей за бесплатный картофель от КФХ "Богомаз", которое возглавляет супруга брянского губернатора. Видео давки разместили в одной из соцсетей, как сообщает сайт "Брянск Today".

Стремясь получить заветный пакет с картошкой народ ругался друг с другом, отталкивал, дело едва не дошло до драки.

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Одна из посетительниц ярмарки так описала свои впечатления.

"Я поражаюсь насколько люди дикие. Сегодня с семьёй были на Свенской ярмарке. Людей было очень много, непонятно было, что в какой палатке продается. И вот подошли мы к одной из такой палаток. Как оказалось, там раздавали картошку от Богомазов. Мало того, что меня оттянули за волосы от этой палатки, так ещё попытались расцарапать лицо, благо под это дело попали руки. Вообще-то, я все прекрасно понимаю. Пенсионеры, инвалиды. Но когда на тебя накидываются вот эти самые пенсионеры за то, что ты просто подошёл к палатке, посмотреть что есть интересного, при этом не встав в очередь. Это ужас простите".