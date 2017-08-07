В России БТР едва не разнес на части легковушку (видео)

В российском городе Кемерово в понедельник утром столкнулись легковой автомобиль Kia и бронетранспортер.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МВД.

ДТП произошло около 8.00 (4.00 по Киеву) на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной. По словам собеседника, за рулем иномарки была женщина.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют степень вины ее участников.

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Видеозаписи происшествия появились в социальных сетях. По словам очевидцев, БТР в сопровождении УАЗ военно-автомобильной инспекции выезжал с улицы Тимирязева на улицу Сибиряков-Гвардейцев в сторону Пролетарской. Иномарка выезжала с Соборной на улицу Сибиряков в сторону Пионерского бульвара.

Как рассказывают свидетели, Kia получила серьезные повреждения: разбилось лобовое стекло, у багажника "очень сильная вмятина".

По предварительной информации, при аварии никто не пострадал.