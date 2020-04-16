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В России кондитеры начали делать торты в форме туалетной бумаги (фото)

11:06, 16 апреля 2020
Русский міръ
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Об этом сообщает екатеринбургское издание E1.

Журналисты пишут, что жители разных городов заказывают съедобную туалетную бумагу по разным поводам: на дни рождения, на юбилеи трудовой деятельности, на годовщину свадьбы и т.д.

Растущее количество заказов на торты в виде туалетной бумаги кондитеры объясняют желанием россиян победить страх перед смертельным коронавирусом.

Некоторые мастера к туалетной бумаге добавляют другие предметы из «карантинного» набора, в частности маски и санитайзеры.

фото из соцсетей
фото из соцсетей
фото из соцсетей
фото из соцсетей

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