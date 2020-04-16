"Самый прекрасный вирус": российская телеврач Малышева удивила заявлением про COVID-19
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, отвечая на вопрос о том, насколько опасен коронавирус, назвала его одним из самых прекрасных вирусов.
Такое мнение она высказала во время прямого эфира в Instagram.
«Вы говорили, что это не опасно. Теперь вы говорите на языке правительства, что очень опасно. Где правда?» - написала Малышевой одна из подписчиц.
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«Я как считала, что это один из самых прекрасных вирусов, так и считаю», - ответила ведущая.
Она объяснила это тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса - 79 с половиной лет, а дети им якобы практически не болеют.
«Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших», - заявила Малышева.
Телеведущая считает, что с точки зрения популяционной угрозы корь, несмотря на наличие вакцины, намного опаснее. Причина кроется в том, что от кори умирают дети, а от коронавируса - нет.
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