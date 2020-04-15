Путин решил перенести парад ко Дню Победы из-за коронавируса - СМИ

Официально об этом решении могут объявить в ближайшие дни.

Парад ко Дню Победы 9 мая в Москве будет перенесен.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и Минобороны РФ, соответствующее решение уже принято российским руководством.

Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, уточнили два близких к Кремлю источника. По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза РФ.

Читайте такжеКремль, несмотря на волну заражений Covid-19 в России, пока не планирует переносить парад к 9 мая

Ранее в среду ветеранские организации России направили Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с эпидемией коронавируса нормализуется.

До этого в Кремле заявляли, что рассматриваются разные варианты празднования 75-летия Победы, но решение о переносе парада 9 мая из-за коронавируса не принималось.

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