"Рассматриваются разные варианты": Кремль о праздновании 9 мая

Песков заверяет, что решение перенести парад 9 мая не принималось.

В Кремле заявляют, что рассматриваются разные варианты празднования 75-летия Победы, решение о переносе парада 9 мая из-за коронавируса не принималось.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что рассматриваются разные варианты, но говорить пока о них преждевременно, потому что никаких решений на сегодня не принималось», - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание у Кремля, как будет проходить парад и есть ли вариант его переноса на сентябрь.

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Песков при этом уточнил, что решения будут приняты с учетом эпидемиологической ситуации, Кремль о них проинформирует.

«Но в любом случае, поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения просто, скажем так, охраны их здоровья», - подчеркнул Песков.