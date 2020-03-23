Россиянка и ее возлюбленный решили спрятаться от коронавируса в землянке

Спустя несколько дней жизни в землянке мужчина позвонил спасателям и попросил о помощи.

32-летняя россиянка и ее возлюбленный, 43-летний перуанец, проживавшие в Мадриде, решили спрятаться в землянке, чтобы пережить пандемию коронавируса.

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Об этом сообщает Ultima Hora.

Они выкопали себе землянку в горах неподалеку от Мадрида и поселились в ней. Однако спустя несколько дней мужчина позвонил спасателям и попросил о помощи, так как его спутница уже не могла ходить и у нее кружилась голова.

Спасатели нашли россиянку и перуанца под ветками. К моменту их прибытия мужчина и женщина были замерзшими и голодными. Они не подготовились к жизни в лесу и не взяли с собой соответствующую одежду и обувь.

В результате пара отделалась легкой гипотермией, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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