С оружием и в форме: оккупанты в Крыму выгнали детей праздновать "русскую весну", несмотря на коронавирус (фото)

Массовые мероприятия, посвященные оккупации украинского Крыма, никто не отменил.

В Крыму решили с масштабом «отпраздновать» шестую годовщину оккупации полуострова, несмотря на распространение пандемии смертельного коронавируса.

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Фото с мероприятий обнародовал в твиттере блогер RoksolanaToday&Крым.

В "Артеке" провели спектакль с портретами советских героев, в Севастопольском техническом колледже - урок "Знамя Победы". В том же Севастополе дети в военной форме и нашивками с двуглавым орлом сажали деревья. Вместе с ними был любимый байкер Путина Александр Залдостанов, известный по прозвищу "Хирург".

Отметим, что оккупанты с 19 марта все-таки решили закрыть все школы в Севастополе, а высшие учебные заведения Крыма перевести на дистанционное обучение. Несмотря на это, массовые мероприятия, посвященные оккупации украинского Крыма, никто не отменил.