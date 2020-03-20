С оружием и в форме: оккупанты в Крыму выгнали детей праздновать "русскую весну", несмотря на коронавирус (фото)
В Крыму решили с масштабом «отпраздновать» шестую годовщину оккупации полуострова, несмотря на распространение пандемии смертельного коронавируса.
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Фото с мероприятий обнародовал в твиттере блогер RoksolanaToday&Крым.
В "Артеке" провели спектакль с портретами советских героев, в Севастопольском техническом колледже - урок "Знамя Победы". В том же Севастополе дети в военной форме и нашивками с двуглавым орлом сажали деревья. Вместе с ними был любимый байкер Путина Александр Залдостанов, известный по прозвищу "Хирург".
Отметим, что оккупанты с 19 марта все-таки решили закрыть все школы в Севастополе, а высшие учебные заведения Крыма перевести на дистанционное обучение. Несмотря на это, массовые мероприятия, посвященные оккупации украинского Крыма, никто не отменил.
Антивирусное— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020
Покажите фото в ООН и МООЗ
"ЮНАРМИЯ города-героя СЕВАСТОПОЛЯ Марш Победы 17.03.2020" pic.twitter.com/sFVBFeIhU2
Артек в разгар пандемии вируса китайского— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020
Вот прям сейчас диды важнее детей...
Россиюшка...
бабы еще нарожают pic.twitter.com/Rkhn8Y7rxQ
А с этим что делать?— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020
Не вижу намека,что закроют на карантин!
В Артеке и так умерло при гавани двое детей!
Пандемия вирусов две смены подряд косила-все больницы Крыма их детьми забиты были.
Что это такое вообще?
Ладно лаптята-но это ж рассадник вирусов для Крыма! pic.twitter.com/lwYxQUjKPF
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020
Карантинное
Дети и зараза по имени Хирург pic.twitter.com/CVYHJjO86G