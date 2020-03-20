Племянник Путина решил создать собственную партию
Двоюродный племянник президента России, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин собирается создать партию на базе движения "Люди дела".
Об этом сообщает "Настоящее время".
По словам Романа Путина, новая партия будет позиционироваться как "правоконсервативный проект", в задачи которого входит защита предпринимателей: снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, борьба с монополиями и торговыми сетями, снижение налогов, дешевые кредиты.
"Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем", – рассказал предприниматель. Основной целью партии он назвал прохождение в Госдуму.
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На вопрос о том, поддерживает ли он обнуление президентских сроков, Роман Путин ответил: "Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?".
Ранее Роман Путин работал в ФСБ, после этого занимал должность советника мэра Рязани по безопасности и консультировал губернаторов по экономическим вопросам.
Как сообщал УНИАН, ранее Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые в частности предусматривают условия, чтобы он был у власти еще как минимум 10 лет.