Путин продлил свои полномочия еще на 16 лет

Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ, которые позволят ему дальше оставаться при власти. Теперь документ должен изучить российский Конституционный суд на соответствие Конституции.

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые в частности предусматривают условия, чтобы Путин был у власти еще как минимум 10 лет.

Закон называется «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», его опубликовали на российском портале правовой информации, пишет Громадське.

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Теперь документ должен изучить российский Конституционный суд на соответствие Конституции, после чего поправки планируют вынести на общероссийское голосование. Оно запланировано на 22 апреля.

10 марта перед голосованием во втором чтении депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила «или вообще убрать ограничение количества президентских сроков в Конституции, или ... заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией».

Ее поправку к законопроекту об «обнулении» президентских сроков поддержал Путин. Госдума сразу ее одобрила. «За» проголосовали 380 депутатов, против — 43, еще один воздержался.

Сам Путин на заседании Госдумы заявил, что «сильная президентская вертикаль» России абсолютно необходима.

«Сегодняшняя ситуация в экономике и не только в ней лишний раз об этом напоминает. Прежде всего это необходимо для стабильности. Есть парламентская демократия, но на сегодняшнем этапе нашего существования это нам не подходит», — сказал он.

Следующие президентские выборы в России ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года. Владимир Путин у власти уже 21 год.

В 2008-м в России изменили Конституцию и увеличили срок президентства с 4 до 6 лет.

15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию, которые изменят полномочия центральных органов власти страны. Тогда большинство экспертов и политологов были уверены, что это начало «операции» по сохранению власти Владимира Путина в стране.

Также после обращения Путина 15 января в отставку ушло правительство России во главе с Дмитрием Медведевым. Новый Кабмин возглавил Михаил Мишустин.