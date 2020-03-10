Путин приедет в Госдуму РФ поговорить о снятии президентских сроков

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить Путину вновь избираться на эту должность.

После инициатив о снятии ограничений по количеству президентских сроков президент РФ Владимир Путин сегодня выступит в Госдуме.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам.

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«Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3-х часов дня», - сказал Володин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить Путину вновь избираться на эту должность.

Ранее депутат Госдумы от партии власти «Единая Россия» Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Володин заявил, что поправка будет рассмотрена 10 марта.

Кроме этого, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября, а также дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.