Годна: в Москве девочку с одним глазом не признали инвалидом

Помимо врожденных проблем со зрением у девочки также задержка в развитии, ребенок почти не говорит.

В Москве девочке, родившейся с одним глазом и имеющей сопутствующие заболевания, отказали в инвалидности.

Об этом сообщает НТВ.

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«Ей поводили уточкой перед лицом. Она посмотрела за уточкой: предметное зрение есть», - пояснила мать девочки Виктория Трофимова.

По ее словам, ребенку нужно менять протез глаза минимум два раза в год. Имея статус инвалида, девочка получала протезы по квоте, однако теперь за лечение ребенка придется платить матери ребенка. Она воспитывает дочь одна.

«Я не могу работать, потому что у нее постоянно гноится глаз. Я не могу устроиться на работу, она постоянно болеет. Я понимаю, что все детки болеют, но когда гноится глаз, я нахожусь с ребенком 24 часа», - объяснила Трофимова.

Помимо врожденных проблем со зрением у девочки также задержка в развитии, ребенок почти не говорит. Девочка нуждается в ортопедической обуви из-за боли в ногах. Несмотря на это, считать инвалидом ее отказались.