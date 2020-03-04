В России участились случаи сексуального насилия в армии

Речь идет об изнасилованиях и домогательствах.

Российские военные следователи отчитались о статистике правонарушений среди военнослужащих армии в 2019 году.

Читайте такжеЗаставляли мыть полы: стала известна причина бойни в воинской части РФОб этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, передает Интерфакс.

По данным ведомства, за год на 17,6% снизилось число случаев рукоприкладства по отношению к подчиненным, на 3% – нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, то есть дедовщины.

В то же время отмечается, что в армии увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности. Речь идет об изнасилованиях и домогательствах. При этом конкретных данных следователи не привели.

Ранее УНИАН сообщал, как российского солдата, расстрелявшего восьмерых сослуживцев, признали вменяемым.