"Дементоры у стен Кремля?": в сети появилось жуткое видео с московской Масленицы

По задумке артисты на шестах должны были подсказывать посетителям, что и где происходит в парке.

В московском парке «Зарядье» в связи с празднованием Масленицы установили гибкие шесты, на которых раскачивались акробаты в черных фраках и цилиндрах. Учитывая пасмурную и ветреную погоду, зрелище получилось не для слабонервных.

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Видео с места празднования публиковали в сети посетители Масленицы, передает Meduza.

По задумке такое «театрально-цирковое шоу» должно было служить «живой навигацией» - артисты на шестах подсказывали посетителям, что и где происходит в парке.

В соцсетях не поняли художественный замысел организаторов и принялись гадать, на что же это похоже. Многие решили, что это «дементоры у стен Кремля» - злые существа из вселенной Гарри Поттера, высасывающие душу из всего живого.

Другие вспомнили картину «Грачи прилетели» и «Утро стрелецкой казни», а также предположили, что так мог бы выглядеть бал у Сатаны.