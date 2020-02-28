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Парень постарался: звезда "Дома-2" пришла в больницу пьяная и с фингалами под глазами

14:32, 28 февраля 2020
Русский міръ
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Девушку избили 21 февраля / фото: Кижаева/Instagram

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Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 21 февраля. Сперва 23-летняя девушка отказывалась говорить, где она получила травмы. Однако позже призналась врачам, что пострадала от молодого человека, с которым они вместе живут.

«У девушки были диагностированы подкожные гематомы обеих глазничных областей и состояние алкогольного опьянения. Врачам она пояснила, что данные травмы ей нанес сожитель», - рассказал «Комсомольской правде» источник в больнице.

В материале уточняется, что сотрудники больницы, куда девушка обратилась за помощью, сообщили о произошедшем в местный ОВД. По данному факту проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, во время съемок проекта «Дом-2» в поселке Сосенское в Новой Москве скончался мужчина.

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