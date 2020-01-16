Съемки "Дома-2" закончились смертью
13:35, 16 января 2020Кино и музыка
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Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.
Скорая помощь не смогла помочь мужчине / bug.org.ua
Во время съемок проекта «Дом-2» в поселке Сосенское в Новой Москве скончался мужчина.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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По их данным, скончался оператор шоу Владимир, который проработал в проекте пять лет.
37-летний оператор почувствовал себя плохо, когда находился на съемочной площадке, расположенной в поселке Сосенское в Новой Москве. Ему вызвали скорую, однако врачи помочь мужчине не смогли.
Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.
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