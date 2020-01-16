Съемки "Дома-2" закончились смертью

Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Во время съемок проекта «Дом-2» в поселке Сосенское в Новой Москве скончался мужчина.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По их данным, скончался оператор шоу Владимир, который проработал в проекте пять лет.

37-летний оператор почувствовал себя плохо, когда находился на съемочной площадке, расположенной в поселке Сосенское в Новой Москве. Ему вызвали скорую, однако врачи помочь мужчине не смогли.

Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Как сообщал УНИАН, под Москвой в кафе подстрелили известного российского певца Александра Серова.