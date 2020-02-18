В России школьник послал учительницу в нокаут (видео)

Учительница резким движением вытащила стул из-под ученика, в результате чего тот упал.

В Псковской области (Россия) школьник ударил со всего размаху по лицу учительницу математики.

Видео инцидента размещено в закрытом Telegram-канале «Плохие новости 18+».

Читайте такжеРоссийскую учительницу засняли во время секса с девятиклассником

На записи видно, как подросток раскачивается на стуле, зажигает огонь и направляет зажигалку в сторону учительницы. Та пытается успокоить класс и выгнать школьника из кабинета. В какой-то момент она резким движением вытаскивает стул из-под ученика – тот падает. После этого школьник подходит к учительнице математики и начинает бить ее по лицу. После второго удара женщина, не удержав равновесие, падает.

Знакомый школьника рассказал радиостанции «Говорит Москва», что родители подростка выпивают.

«Воспитанием они явно особо не занимались», - отметил собеседник радиостанции. Он подчеркнул, что не считает подростка плохим человеком.

По информации канала, школьника отправили в местную психиатрическую клинику.