В России школьник послал учительницу в нокаут (видео)
В Псковской области (Россия) школьник ударил со всего размаху по лицу учительницу математики.
Видео инцидента размещено в закрытом Telegram-канале «Плохие новости 18+».
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На записи видно, как подросток раскачивается на стуле, зажигает огонь и направляет зажигалку в сторону учительницы. Та пытается успокоить класс и выгнать школьника из кабинета. В какой-то момент она резким движением вытаскивает стул из-под ученика – тот падает. После этого школьник подходит к учительнице математики и начинает бить ее по лицу. После второго удара женщина, не удержав равновесие, падает.
Знакомый школьника рассказал радиостанции «Говорит Москва», что родители подростка выпивают.
«Воспитанием они явно особо не занимались», - отметил собеседник радиостанции. Он подчеркнул, что не считает подростка плохим человеком.
По информации канала, школьника отправили в местную психиатрическую клинику.