В России священники возмущаются новыми автономерами с "числом зверя" 666

Дополнительные цифры на автомобильных номерах могут появиться из-за соответствующего проекта МВД.

В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии раскритиковали проект МВД, согласно которому на автомобильных номерах региона появятся цифры 666.

Об этом сообщает «Газета.ru».

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«Они плохо подумали прежде, чем такое предлагать. Этот проект вызывает лишь улыбку, потому что даже на уровне проекта его инициаторы не смогли нормально подготовить изменения. Как они могут не придать этому значение. Авторы проекта, что, масса примитивная, которая не понимает последствия? Прежде чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании», – подчеркнул секретарь совета игумен Вениамин Райников.

До этого МВД опубликовало проект изменений в приказ «О государственных регистрационных знаках транспортных средств», согласно которому в автомобильных номерах могут появиться дополнительные цифры.

Согласно Библии, 666 – это «число зверя», скрывающее имя зверя Апокалипсиса, а также значение имени Сатаны.

Ранее УНИАН сообщал, как в Виннице хотят отменить е-билет «из-за дьявольской метки «666».