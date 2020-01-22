В Виннице хотят отменить е-билет "из-за дьявольской метки "666"

По словам истцов, все штрих-коды и карточки имеют «число Дьявола», то есть «666».

Местные жители Винницы судятся с чиновниками и требуют через суд отменить внедрение электронного билета в общественном транспорте.

О подаче соответствующего иска говорится в постановлении Винницкого окружного админсуда.

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В комментарии местному изданию ВЕЖА представитель коммунальной службы, ответственной за реформу, пояснила, что истцы являются «лицами с религиозными убеждениями». По словам заявителей, все штрих-коды и карточки имеют «число Дьявола», то есть «666».

«Насколько мне известно, они обращались к какому-то университету и тот университет им подтвердил, что штрих-код и QR-код имеют «шестерки». Я, честно говоря, не видела этого документа и не поняла, где там «число Дьявола». Они говорят, что (“число Дьявола”) есть в штрих-кодах и QR-кодах», – сказала она.

Чиновница добавила, что еще летом к коммунальщикам обратилось 97 человек с просьбой не внедрять систему электронного билета.

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