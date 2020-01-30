В России арестованы двое уроженцев Кыргызстана за граффити с призывом убить Путина

Их обвиняют сразу по двум статьям - в призывах к терроризму и вандализме.

В Санкт-Петербурге задержали и впоследствии арестовали двух 22-летних уроженцев Кыргызстана, обвиняемых в нанесении граффити с призывом к убийству президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает "Настоящее время" со ссылкой на пресс-службу судов города, подозреваемые через трафарет около 40 раз нанесли на городские здания в Петроградском и Центральном районах изображения президента РФ Владимира Путина в сопровождении надписи "Увидишь – убей".

"Это было расценено следователями как призывы к терроризму. Суд арестовал мужчин на два месяца, до 27 марта 2020 года, помимо терроризма их обвиняют также в вандализме", - сказано в сообщении.

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По данным следствия, граффити начали появляться 27 января, и в этот же день в службу "02" позвонили минимум четыре петербуржца, сообщившие, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Путина.

Подозреваемые утверждают, что идея антипутинских рисунков принадлежит не им. Такой заказ им якобы передал неустановленный заказчик (он фигурирует в материалах дела как "аноним под никнеймом Ломбард"). Именно он предложил кыргызстанцам работу через телеграм: за 5 тысяч рублей изготовить трафарет и наносить изображения на фасады зданий. Оперативники нашли в автомашине, в которой передвигались два кыргызстанца, баллончики с акриловой краской.

Как сообщал УНИАН, Путин сегодня поручил проработать вопрос усиления ответственности за оскорбления.