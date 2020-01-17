"Все из-за нервозности": Россия оправдывает Иран в сбитии украинского МАУ под Тегераном

Лавров считает, что трагедия с украинским самолетом произошла из-за напряженности между США и Ираном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атака Ирана на украинский «Боинг» является «человеческой ошибкой», допущенной из-за «нервозности» вследствие возможной атаки американских самолетов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил пресс-конференции в Москве.

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«Я не припомню, чтобы МИД (РФ) официально говорил, что версия о том, что самолет был сбит, является дезинформацией», - заявил Лавров.

По его словам, Россия выступала только за то, чтобы было проведено тщательное расследование, как и в случае атаки на МН17.

Лавров заявил, что трагедия с украинским самолетом произошла из-за напряженности между США и Ираном.

«Я никого не хочу оправдывать – это человеческая ошибка. Это было не преднамеренно, по-моему, это все уже поняли. Да, требовать компенсации, наверно, это право родственников. Думаю, что иранская сторона рассмотрит все эти обращения – они признали, что это произошло по ошибке», - сказал министр.

«Хотелось бы, чтобы этого не было, но американцы уничтожили беспрецедентной операцией, которая ставит под вопрос все мыслимые нормы международного права, генерала Сулеймани. Иранцы ответили», - добавил он.

По его словам, этот ответ «был выверенным», и Ирак об атаке был предупрежден. «Есть информация, что в момент, когда после этой атаки (по американским объектам в Ираке -УНИАН) иранцы ожидали еще одного удара США – не знали, в какой форме, но в воздухе было минимум шесть F-35 в воздушном пространстве прямо на границе Ирана», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что эта информация требует проверки. «Просто хочу подчеркнуть нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях», - добавил Лавров.