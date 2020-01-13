В России из-за сообщения о минировании массово эвакуируют школы

Детей выводят на мороз -20 градусов.

Сегодня утром стало известно, что десятки школ по всей России начали экстренно эвакуировать.

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Рано утром администрации школ в разных городах России получили анонимные сообщения о минировании общеобразовательных учреждений, сообщает eg.ru. На данный момент известно, что в Хабаровске эвакуировано 70 школ и один детский сад, всего было выведено 62 тысячи детей. При этом в городе сейчас низкая температура, минус 21 градус.

Похожая ситуация и во Владивостоке, где было экстренно эвакуировано 10 школ. Во всех зданиях сейчас работает полиция, ведется поиск взрывных устройств и проверка зданий.

Эвакуация прошла и в школах Биробиджана, сообщение о возможном минировании получили и в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема.