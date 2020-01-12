В России мужчина наткнулся на собственную лыжу и умер

Россиянин получил тяжелые травмы во время катания на лыжах.

Турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу, катаясь на российском курорте. Медики оказали ему помощь, но спасти ему жизнь не удалось.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Читайте также"Я – карп!": в российском супермаркете покупатель нырнул в аквариум (видео)

Инцидент произошел в кузбасском Шерегеше. В пресс-службе администрации Таштагольского района рассказали, что молодой человек ехал по трассе на большой скорости, на развилке он сначала хотел поехать в одну сторону, но потом передумал и повернул в другую.

Отмечается, что пострадавшего доставили в Таштагольскую городскую больницу. У него были тяжелые травмы, очень большая кровопотеря и шок. Его прооперировали, но позже он все равно умер.

Как сообщал УНИАН, в российском Омске легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи, который вез в больницу сильно пострадавшую в ДТП женщину. Пациентка умерла.