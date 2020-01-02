Кремлевские пропагандисты нашли применение "двойнику" Зеленскому (фото)

Еще с октября 2019 года кремлевские пропагандисты активно рекламировали этого мужчину, сравнивая его внешность с внешностью Зеленского.

В российском «новогоднем огоньке» спародировали украинского президента Владимира Зеленского с бюджетными декорациями – шароварами и вышиванками.

Ролик с участием актера, который сыграл Зеленского, вышел на российские телеканалы в преддверии Нового года.

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Отметим, что еще с октября 2019 года кремлевские пропагандисты активно рекламировали этого мужчину, сравнивая его внешность с внешностью Зеленского.

В "комедийном" номере также приняли участие братья Пономаренко и Николай Бандурин.

"Президент був серіальний, а теперь він став реальний. Огорочаєт лиш одно, що живем не як в кіно. Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, я слышу шаги слуги", – пропели россияне на ломаном украинском.

Тогда на сцену вышел уроженец Узбекистана Умид Исабаев. После этого "комики" уже продолжили петь вместе с актером, который на все вопросы отвечал: "Нет".

Как сообщал УНИАН, российские пропагандистские каналы – Первый канал, НТВ и RT – скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина второй год подряд.