РосСМИ отыскали двойника Зеленского, замеченного в метро (фото, видео)

Выяснилось, что мужчина родился в Узбекистане, но работает в Москве маляром.

Двойник украинского президента Владимира Зеленского Умид, которого ранее заметили в московской подземке, дал интервью российским СМИ.

О том, как узнал о сходстве с главой украинского государства, Амид рассказал Telegram-каналу Mash.

Читайте также"Это что такое?": в сети высмеяли фото с постаревшим Путиным

"Его часто узнают на улице, а на работе в шутку называют Зеленским. Мечты у Умида самые простые: достойно жить со своей семьёй. А звездной копии мужчина желает здоровья (и в случае чего готов подменить на съtмках)", - говорится в комментарии к видео.

Выяснилось, что мужчина родился в Узбекистане, но работает в Москве маляром.

"Ребята мне говорили, что я похож (на Зеленского, - Ред.). Я сначала не верил, затем сам посмотрел видео", - рассказывает Амид.

"Я раньше не знал, кто такой этот Зеленский. Тогда мне, еще в 2017 году друзья говорили, что есть юморист такой, ты на него похож. А когда он президентом стал, я уже узнал", - говорит Амид.

"В метро, когда я на работу ехал, я вообще не спал, не уснул, просто вот в этот момент кто-то фоткал меня (тогда в сети и разлетелись эти фото с двойником Зеленского, - Ред.)", – объяснил двойник президента Украины.

Напомним, в августе 2019 года в вагоне московского метро заметили мужчину, внешне похожего на президента Украины Владимира Зеленского.