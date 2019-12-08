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Якутский шаман возобновил свой поход на Москву для изгнания Путина, с собой взял 4 собак

16:36, 08 декабря 2019
Русский міръ
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Шаман Габышев продолжил путь против Путина / фото flashsiberia.com

Об этом заявил координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, сообщает "Интерфакс".

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По его словам, шаман отправился в путь с двумя людьми и четырьмя собаками.

Прянишников отметил, что Габишеву до настоящего времени не предъявлено обвинение, а меру пресечения в виде подписки о невыезде ему не продлевали.

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года.

«Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью. 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали.

Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Его заставили подписать согласие на обследование в психдиспансере в обмен на подписку о невыезде. 22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины.

3 октября российская экспертиза признала якутского шамана невменяемым. Однако правозащитники хотят провести собственную экспертизу.

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Теги: #Россия#Путин#Кремль