Якутский шаман возобновил свой поход на Москву для изгнания Путина, с собой взял 4 собак

Александра Габышева сейчас ничего не сдерживает, ведь действие меры пресечения закончилось.

Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву изгонять из Кремля президента России Владимира Путина, возобновил свой поход.

Об этом заявил координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, сообщает "Интерфакс".

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По его словам, шаман отправился в путь с двумя людьми и четырьмя собаками.

Прянишников отметил, что Габишеву до настоящего времени не предъявлено обвинение, а меру пресечения в виде подписки о невыезде ему не продлевали.

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года.

«Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью. 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали.

Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Его заставили подписать согласие на обследование в психдиспансере в обмен на подписку о невыезде. 22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины.

3 октября российская экспертиза признала якутского шамана невменяемым. Однако правозащитники хотят провести собственную экспертизу.