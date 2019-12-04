На Контрактовой площади в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку (фото)

Здесь уже почти закончили заливать каток и возводить домики для новогодней ярмарки.

Дух новогодне-рождественских праздников уже вовсю окутывает Киев. Праздничную елку начали ставить и на Контрактовой площади.

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Как сообщает "Информатор", Контрактовая площадь заметно преобразилась - на фоне колеса обозрения появился силуэт будущей елочки, а на проезжей части почти готов каток.

На месте, где недавно можно было свободно гулять, лежат элементы будущей большой елки. Их закрепят на специальном каркасе, который уже собран.

После того, как елка будет готова и засияет огнями, она создаст красивый дуэт с уже полюбившимся многим колесом обозрения. Здесь же почти закончили заливку катка и возводят домики для новогодней ярмарки.

Елку на Подоле откроют 14 декабря.

Как сообщал УНИАН, накануне в столице на Софийской площади начали монтировать главную елку страны. Несколько сотен небольших деревьев, преимущественно сосен и елок, собирают воедино на металлическом каркасе.