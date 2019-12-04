В Перми мужчина с ружьем устроил уличную бойню: убита женщина, есть раненые (фото)

Преступник убил случайную прохожую и обстрелял патрульный автомобиль.

В Перми житель одного из спальных районов вышел на улицу с ружьем и начал стрелять по людям и машинам. Стрелок убил случайную прохожую и ранил трех человек. Среди пострадавших есть сотрудник росгвардии.

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Как сообщает 59.ru, преступника задержали. Двое пострадавших находятся в стационаре под наблюдением врачей, угрозы их жизни нет. Один человек – в операционной.

Известно, что преступник обстрелял патрульную машину росгвардии, которая прибыла на вызов. Ранее стрелок был судим за хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержан местный житель по подозрению в убийстве бывшей жены и двух детей, третий сын, получивший ножевые ранения, успел сбежать