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В Перми мужчина с ружьем устроил уличную бойню: убита женщина, есть раненые (фото)

11:11, 04 декабря 2019
Русский міръ
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В России - эпизод с уличной стрельбой / фото Гайва live / vk.com

В Перми житель одного из спальных районов вышел на улицу с ружьем и начал стрелять по людям и машинам. Стрелок убил случайную прохожую и ранил трех человек. Среди пострадавших есть сотрудник росгвардии.

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Как сообщает 59.ru, преступника задержали. Двое пострадавших находятся в стационаре под наблюдением врачей, угрозы их жизни нет. Один человек – в операционной.

Известно, что преступник обстрелял патрульную машину росгвардии, которая прибыла на вызов. Ранее стрелок был судим за хранение наркотиков.

Гайва live / vk.com

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержан местный житель по подозрению в убийстве бывшей жены и двух детей, третий сын, получивший ножевые ранения, успел сбежать

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Теги: #Россия#стрельба