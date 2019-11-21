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В Москве – масштабный пожар, пока его не могут потушить (видео)

19:21, 21 ноября 2019
Мир
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От огня спасаться пришлось и жителям соседних домов / Скриншот

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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По оперативной информации спасателей, горит второй этаж дома. Люди покинули здание до прибытия мчсников.

«Горят перекрытия и кровля на площади 280 квадратных метров. К месту пожара для тушения вылетел пожарный вертолет. Информацию о пострадавших не поступала», – говорится в сообщении.

В то же время очевидцы пишут в соцсетях, что пожар охватил уже 1000 квадратных метров. Причиной распространения огня, по предварительной информации самих погорельцев, стали неисправные гидранты.

От огня спасаться пришлось и жителям соседних домов.

Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске из-за прорыва дамбы на месте добычи золота волна воды снесла несколько бараков с людьми. По меньшей мере 13 погибли, еще 15 считаются пропавшими без вести.

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Теги: #пожар#Россия