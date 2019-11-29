Поспорил, что переспит: следовательницу из РФ довели до суицида из-за секса

По данным СМИ, 30-летний оперативник мог поспорить с коллегами, что переспит с 23-летней новобранкой, после чего похвастался перед ними, что «организм девчонки не выдержал его напора», так как она была девственницей.

Следователи допросили коллегу 23-летней лейтенанта полиции Марии Клочковой, с которым она провела ночь в гостинице, после чего покончила с собой на рабочем месте.

Об этом сообщает «КП-Кубань».

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30-летний оперативник заявил, что Мария сама согласилась поехать с ним в гостиницу и добровольно пошла на сексуальную связь. Он утверждает, девушка его не предупредила о своей девственности. Поэтому, по его мнению, был неаккуратный секс, а не преступление против половой неприкосновенности.

Источник газеты выдвинул версию, что оперативник мог поспорить с коллегами на первый секс с новобранкой. Мария попала в больницу после ночи, проведенной с оперативником, а он тем временем рассказал коллегам об их связи и «что организм девчонки не выдержал его напора».

Когда Клочкова вернулась на работу после больничного, в полицейском отделе ее встретили насмешками, «выбросили вещи в мусорку, забрали компьютер».

По мнению источника, Мария могла не выдержать унизительного отношения коллег и наложить на себя руки.

Родственники оперативника отвергают версию изнасилования следовательницы Олегом. Его сестра Жанна предположила, что Мария могла свести счеты с жизнью из-за опасений, что после такого на ней никто не женится. А брат Андрей сообщил, что у следствия имеется видео, после просмотра которого будут сделаны «правильные выводы».

23-летний лейтенант полиции Мария Клочкова покончила с собой на рабочем месте 23 ноября, прослужив в органах внутренних дел менее четырех месяцев. После ее смерти было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Как сообщал УНИАН, в Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю девушку, вместо того, чтобы задержать ее за секс с парнем на пляже.