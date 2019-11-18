Российский "Наполеон-убийца" совершил попытку самоубийства - СМИ

На время эксперимента с доцента сняли наручники, после чего он схватил лежащий на столе кортик.

Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попытался ранить себя на следственном эксперименте.

Об этом в понедельник, 18 ноября, изданию «Невские новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел 15 ноября, когда Соколов показывал, как застрелил и расчленил свою жертву. На время эксперимента с доцента сняли наручники, после чего он схватил лежащий на столе кортик. Однако сопровождавшие его сотрудники тут же остановили Соколова. Отмечается, что на нем были бронежилет и защитный шлем

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В региональном управлении Следственного комитета России воздержались от комментариев по данному вопросу.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой.

Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет. Позже стало известно, что выпускница российского ВУЗа Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.

По словам коллег и студентов, Олег Соколов был известен своей эксцентричностью и тягой к молодым студенткам, а его страсть к фигуре Наполеона носила маниакальный характер.