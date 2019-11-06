В Омске землю перед приездом Путина покрасили в зеленый цвет

По данным местных СМИ, власти объяснили такой странный поступок новым способом посева травы.

В российском Омске перед приездом президента Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарт Токаева на XVI Межрегиональный форум сотрудничества землю покрасили в зеленый цвет.

Читайте такжеРоссийские коммунальщики, которые окрасили снег белой краской, попали на видео

Соответствующие фото появились в группе "Аварийный Омск" во "ВКонтакте".

Такую акцию устроили напротив долгостроя возле хоккейной академии "Авангард".

По данным местных СМИ, власти объяснили поступок новым способом посева травы. Но на морозе семена вряд ли пустят корни до следующего года, отмечают журналисты.

Как сообщал УНИАН, коммунальщики Ростова-на-Дону покрасили заснеженную детскую площадку вместе со снегом.