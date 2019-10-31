Вскрылись жуткие подробности об убийстве 6-летнего ребенка в детском саду в России (фото, видео)

СМИ опубликовали записи с убийцей ребенка.

В российском городе Нарьян-Мар вооруженный мужчина Денис Поздеев ворвался в детский сад и убил 6-летнего мальчика Кирилла Савенкова.

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Жуткие подробности убийства приводит Telegram-канал Life. "Ребенок умирал у нянечек на руках. После того, как ему перерезали горло, он еще жил какое-то время. В момент нападения никого из взрослых в комнате, где спали дети, не было. Убийцу скрутили охранники и держали до приезда штурмовой группы", - говорится в сообщении.

Также СМИ опубликовало видео с убийцей ребенка. Так, на первом запечатлен момент, как Поздеев попал в детский сад. В левом рукаве куртки у него спрятан нож.

На второй записи убийца объяснил, зачем перерезал горло шестилетнему ребенку. По его словам, он "прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь".

Ранее сообщалось, что жертвой убийцы в Нарьян-Маре стал 6-летний мальчик Кирилл Савенков, он погиб от удара ножом в шею.