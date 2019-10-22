"Тело превратилось в лоскуты": в России футболист обварился кипятком в отделении полиции

Спортсмен скончался в больнице от термических ожогов

В российском Калининграде в одном из отделений полиции трагически погиб 36-летний футболист Иван Вшивков, игравший за любительский клуб «Прогресс».

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Отмечается, что спортсмена задержали в пьяном виде за мелкое хулиганство.

По информации полиции, в отделении он вел себя неадекватно, дебоширил, сломал камеру видеонаблюдения, после чего сорвал радиатор отопления и обварился кипятком.

Задержанный скончался в больнице от термических ожогов. Мать погибшего отметила, что у спортсмена было обожжено 70 процентов тела.

«Врачи нам сказали, что это 100%-й криминал, потому что такие ожоги можно получить, если кипятком поливать дольше пяти минут. Тело было настолько обожжено, что местами превратилось в лоскуты! Все туловище, все лицо… А другой врач сказал: «Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Но даже с такими ожогами люди обычно живут дольше. Что-то здесь не то», – заявила женщина.

Как ранее сообщал УНИАН, в России водитель сбил пенсионерку, высадил пассажира и переехал ее снова.