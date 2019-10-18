На двух российских военных напал медведь
12:56, 18 октября 2019Русский міръ
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Медведь напал, когда россияне пытались ловить крабов.
Один россиянин в тяжелом состоянии / facebook.com/BearSanctuaryDomazhyr
На Курильских островах 18 октября медведь напал на двух российских военных.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
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«Трое военных минувшей ночью на берегу океана пытались ловить крабов. На берегу на двух из них напал медведь», – цитирует агентство мэра Южно-Курильска Вячеслава Власенко.
По словам мэра, военные на своем автомобиле добрались до центральной районной больницы. Один – в тяжелом состоянии.
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