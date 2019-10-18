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На двух российских военных напал медведь

12:56, 18 октября 2019
Русский міръ
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Один россиянин в тяжелом состоянии / facebook.com/BearSanctuaryDomazhyr

Об этом сообщает российский Интерфакс.

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«Трое военных минувшей ночью на берегу океана пытались ловить крабов. На берегу на двух из них напал медведь», – цитирует агентство мэра Южно-Курильска Вячеслава Власенко.

По словам мэра, военные на своем автомобиле добрались до центральной районной больницы. Один – в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в селе Уллуая (Дагестан, РФ) в местную школу ворвался мужчина в маске Джокера, вооруженный ножом и топором.

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Теги: #Россия#Курильские острова#военный#медведь